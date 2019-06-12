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Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату»

Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату»

Почесний патріарх Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату». Він повідомив про це перед початком форуму «За Українську православну церкву! За Київський патріархат!», передає українська служба BBC.

«Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня», – сказав Філарет.

Він зазначив, що планує скликати помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної церкви України.

«Цей томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту томосу, який нам дали», – зауважив Філарет.

Учасники форуму звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням підтримати Київський патріархат від зазіхань на його права.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».

На думку Філарета, в Українській православній церкві відбувається «розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків». Він заявив, що за внутрішнє церковне життя в Україні відповідає патріарх і закликав Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Источник: radiosvoboda.org

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