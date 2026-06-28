Флеш розподає, які саме об’єкти космічного зв’язку ми атакували останнім часом

У нашого ворога є досить велика кількість супутників у космосі, які виконують різні завдання для армії рф. Є супутники зв’язку, є супутники розвідки, є й інші. Усі ці супутники знаходяться на геостаціонарній орбіті або на низьких еліптичних орбітах

Але абсолютно всім супутникам потрібен канал зв’язку із Землею. Одні супутники потребують керування, а інші стабільного каналу передачі даних для наземних користувачів. Для виконання цих завдань на території рф розгорнути вузли (центра) космічного зв’язку. Основних центрів п’ять.

Вузли обладнані великими супутниковими антенами. Частина антен спрямована фіксовано на геостаціонарні супутники, а частина антен може обертатися, щоб взаємодіяти з супутниками, що пролітають на низькій орбіті. Наприклад, будь-який шпигунський супутник повинен передати отриману інформацію на Землю. І це відбувається через ось такі станції наземного зв’язку.

Цього місяця ми атакували два таких центри:

ЦКС «Дубна» (московська область)

ЦКС «Володимир» (м. Гусь-Хрустальний)

Як ми розуміємо, чи досягли ми результату чи ні?

1. Візуальні пошкодження

2. Фіксація засобами радіорозвідки змін у роботі супутників противника.

І я можу сказати, що наші атаки частково досягли поставлених цілей. Але це лише початок..

Джерело: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

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