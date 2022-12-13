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Фільм вбитого рашистами у Маріуполі режисера став найкращою європейською документалістикою року

Фільм вбитого рашистами у Маріуполі режисера став найкращою європейською документалістикою року

Фільм про Маріуполь виборов нагороду як найкраща європейська документальна стрічка 2022 року, повідомили у Маріупольській міськраді.

Цитата

"Кінокартина литовського режисера Мантаса Кведаравічюса "Маріуполіс 2" отримала премію Європейської кіноакадемії у номінації "Найкращий документальний фільм" 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У фільмі, як вказано, зображено життя мирних жителів під час російської облоги міста.

"(Фільм) з величезною силою та чутливістю зображує життя, що триває серед бомбардувань, і розкриває образи, в яких поєднані трагедія й надія", — повідомила Європейська кіноакадемія у Twitter.

Доповнення

Продовження кінострічки "Маріуполіс" Мантас Кведаравічюс почав робити після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. "Коли литовець працював у Маріуполі, росіяни його вбили. Роботу над стрічкою продовжили близькі та колеги режисера", - повідомили у Маріупольській міськраді.

Джерело: unn.com.ua

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