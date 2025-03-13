Флот Китаю оточує Австралію, змушуючи цивільні рейси змінювати маршрут - NYT

(https://www.nytimes.com/2025/03/12/world/australia/china-warships-australia-aukus.html)

Вже місяць військові кораблі Китаю ходять навколо континенту. Зокрема, вони заходили та виходили з її економічної зони, а також проводили навчання з бойовою стрільбою.

На двох китайських військових кораблях було встановлено 144 VLS (вертикальні пускові установки). Тим часом на всьому флоті Австралії, що складається з 10 військових кораблів, їх всього 200.

Два австралійські паливні танкери, вкрай важливі для далеких операцій, виведено з ладу.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/97150

Новости портала «Весь Харьков»