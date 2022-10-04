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Фінський авіаперевізник відмовився везти пасажирів із паспортами РФ

Фінський авіаперевізник відмовився везти пасажирів із паспортами РФ

Фінський авіаперевізник FinnAir відмовився посадити у літак громадян Російської Федерації. Про це повідомляє видання "Фонтанка".

Як стало відомо, учора п'ятеро громадян РФ не змогли вилетіти своїм рейсом із Дюссельдорфу. Троє росіян напередодні купили квитки на сайті авіакомпанії в Гельсінкі, двоє з них мають посвідку на проживання в Німеччині. Проте в аеропорту авіаперевізник відмовив у реєстрації на літак.

Також не змогла вилетіти жінка з дитиною, яка летіла з пересадкою в Тюмень.

Громадянам РФ повідомили, що за новими правилами компанія не може перевозити росіян. Пасажири викликали поліцію, проте правоохоронці також відмовилися якось допомогти людям.

Як розповів учасник події, поліція нібито "зрозуміла ситуацію", але відмовилася щось робити.

"Так прямим текстом і сказали: "Ми розуміємо, але для росіян заборона", — поскаржився співрозмовник видання.

У кол-центрі компанії пасажирам із російськими паспортами повідомили, що можуть повернути гроші за квитки, але вплинути на ситуацію, що склалася, не можуть.

Усі п'ятеро росіян вирішили летіти з пересадкою в Туреччині.

Джерело: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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