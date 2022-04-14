Forbes склав рейтинг найдорожчої російської техніки, знищеної на війні

Лідер - "русский военный корабль", крейсер Москва. Його спеціалісти оцінили в 750 млн доларів.

У Forbes підрахували та повідомили, що вартість підбитого крейсера «Москва» — 750 мільйонів доларів, і це найдорожча військова втрата росії у війні з Україною.

На подбитом российском крейсере «Москва» могут быть ядерные боеголовки, - Defense Express

По мнению специалистов, включая конструкторов и морских офицеров, 16 единиц противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью мощностью 350 кт или обычной 500-кг фугасно-кумулятивной.

На крейсере также может быть размещено и другое ядерное оружие. Например, зенитная ракета для комплекса "Форт", морской версии С-300.

Ракетный крейсер "Москва" входит в состав сил постоянной готовности Черноморского флота. То есть, по команде он за минимальное время должен выйти в открытое море для выполнения боевых задач.

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Издание The Telegraph пишет, что без крейсера «Москва» черноморский флот рф стал очень уязвим для ракет и беспилотников.

Дело в том, что это единственный корабль во флоте, оснащенный средствами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф. Таким образом, «Москва» обеспечивала воздушное прикрытие других кораблей во время их операций, в том числе обстрелов побережья и маневров морского десанта.

Helgi Sharp:

Цели достиг один «Нептун», второй был сбит. Корабль не затонул, и ходовая в принципе рабочая. Самое главное - уничтожены очень мощная система ПВО и запас ракет. Но и этого всего вполне достаточно для позитива.

А ещё В Пентагоне наблюдают, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера "Москва", отошли на юг подальше украинского берега. Об этом сообщили в CNN.

Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper. Они могут изменить баланс в российско-украинской войне, так как они ещё боеспособнее, чем уже прославившийся "Байрактар".

Источник: telegram

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