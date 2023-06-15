Фортифікаційні споруди росіян на лінії фронту

● росіяни протягом останніх півроку: українці готують контрнаступ, зводимо фортифікаційні споруди.

● Українці на початку червня: контрнаступ розпочався, скоро будемо в Криму!

● Українці зараз: контрнаступу не буде, це все фейк, ми втрачаємо Леопарди та Бредлі.

По-перше, це війна і будь-яка техніка буде горіти у випадку прямого влучання. На будь-якій війні будуть втрати техніки і, на жаль, особового складу. Не потрібно було будувати ілюзії про незламність німецьких танків та американських БМП.

По-друге, росіяни дарма часу не гаяли. Вони вірять у нашу спроможність відвоювати свої території, тому їхня підготовка була відповідною. Лише гляньте на кількість фортифікаційних споруд, які звели росіяни, і протягуються вони по усій лінії фронту.

Нашим захисникам неймовірно складно повертати наші території та прориватись через укріплення русні. Вони роблять усе можливе, щоби захистити нас та наблизити нашу перемогу.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2445

Новости портала «Весь Харьков»