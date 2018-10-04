ФОТО ДНЯ: У Лозівському районі дерево впало на іномарку

Про подію, що трапилася, власник автівки дізнався від сусідів.

Як повідомляє телерадіокомпанія «Сігма», сьогодні, 3 жовтня, близько 14:30 у Лозовій на 2 мікрорайоні біля 30 будинку береза впала на автомобіль Opel. Власник іномарки розповів, що дізнався про інцидент від сусідів.

Чоловік зауважив, головне, що ніхто не постраждав, адже біля будинку постійно ходять люди та граються діти. Наразі комунальники звільняють Opel від гілок.

Источник: avianews.com

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