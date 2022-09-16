Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

«Когда были обстрелы, когда они [российские войска] захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище», - рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

По датам, написаных на крестах, можно предположить, что люди погибли, когда оккупанты били с артиллерии по городу.

Среди погибших, скорее всего, есть и дети…

https://t.me/now_kharkov

Фото Катерини Лихогляд, Serhii Nuzhnenko

Новости портала «Весь Харьков»