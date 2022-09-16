Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 142

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

«Когда были обстрелы, когда они [российские войска] захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище», - рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

По датам, написаных на крестах, можно предположить, что люди погибли, когда оккупанты били с артиллерии по городу.

Среди погибших, скорее всего, есть и дети…

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

Фото массового захоронения убитых россиянами в Изюме

https://t.me/now_kharkov

Фото Катерини Лихогляд, Serhii Nuzhnenko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 384 дитини
Сегодня 10:20    70
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно
Сегодня 10:07    84
"Оснований для паники нет". Дважды
Сегодня 09:26    118
Харківщина. 16 вересня
Сегодня 09:09    112
Новости из США. Среда-четверг, 14-15 сентября 2022
Сегодня 08:50    131
Нові деталі по запланованій спецоперації Кремля - розвідка США
Сегодня 08:38    172
‼️Совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС - Reuters
Сегодня 08:27    107
Буде смерть і полон
Сегодня 08:16    152
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 16 вересня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:14    128
Людям сказали, що НЛО: у рф впала ракета "Кинжал", яка не долетіла до України
Сегодня 07:55    168
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 