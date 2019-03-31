Фотография с бюллетенем - на долгую память. Года на три (видео)
Правоохранители обновили оперативную информацию по обращениям граждан о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине.
Так, по состоянию на 14-00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 66 сообщений:
Из них 17 – это нарушения в списках;
7 фактов проведения незаконной агитации;
15 случаев фотографирования избирателями бюллетеней;
3 факта порчи бюллетеней;
Также были выявлены 4 факта прописки посторонних лиц и 20 фактов других нарушений.
Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.
Ольга Грабарь, главный специалист ГУНП в Харьковской области
Поліцейські Харкіщвши зафіксували 83 порушення, більшість порушень пов»язані з фотографуванням виборчих бюлетенів, а також - проблеми зі списками. Вся інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. На даний час кримінальних проваджень немає, також немає затриманих осіб.
Информация о нарушениях во время процесса волеизъявления избирателей постоянно обновляется.