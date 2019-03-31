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Фотография с бюллетенем - на долгую память. Года на три (видео)

Фотография с бюллетенем - на долгую память. Года на три (видео)

Правоохранители обновили оперативную информацию по обращениям граждан о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине.

Так, по состоянию на 14-00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 66 сообщений:

Из них 17 – это нарушения в списках;

7 фактов проведения незаконной агитации;

15 случаев фотографирования избирателями бюллетеней;

3 факта порчи бюллетеней;

Также были выявлены 4 факта прописки посторонних лиц и 20 фактов других нарушений.

Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.

Ольга Грабарь, главный специалист ГУНП в Харьковской области

Поліцейські Харкіщвши зафіксували 83 порушення, більшість порушень пов»язані з фотографуванням виборчих бюлетенів, а також - проблеми зі списками. Вся інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. На даний час кримінальних проваджень немає, також немає затриманих осіб.

Информация о нарушениях во время процесса волеизъявления избирателей постоянно обновляется.


Агентство Телевидения Новости

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