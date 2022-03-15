Американський телеканал Fox News повідомив про вбивство свого оператора в Україні П’єра Закжевського, повідомляє hromadske.ua.

Закжевський, який вже не раз працював у «гарячих точках», був із кореспондентом Бенджаміном Холом, коли обстріли накрили їхню машину за межами Києва. Загиблому було 55 років.Watch the latest video at foxnews.com

Антон Геращенко повідомляє, що разом з іноземним оператором також загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Наразі підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, це вже щонайменше четвертий випадок смерті журналіста в Україні з початку активної війни. Зокрема, журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві, а американець Брент Рено був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що щонайменше 35 журналістів постраждали від рук російських окупантів, які цілеспрямовано атакують медійників.

Окрім того, під прицільним вогнем окупантів опинилися об’єкти телевізійної інфраструктури України. Вони намагалися знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопили телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.

Агентство Телевидения Новости