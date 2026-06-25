25.06.2026 21:21
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FPV-дрон росіян поцілив у балкон багатоквартирного будинку на Харківщині
БпЛА окупантів влучив у будинок у Слатиному на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Сьогодні близько 6:00 російський FPV-дрон поцілив по багатоквартирному будинку у Слатиному», – написав Задоренко у Телеграм.
Дрон влетів у балкон однієї з квартир, де й розірвався. Внаслідок влучання було пошкоджено квартиру, вибито кілька вікон в інших квартирах і під’їздах.
За даними Задоренко, ніхто з людей не постраждав.