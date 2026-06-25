FPV-дрон влучив у будинок в Немишлянському районі: прокурори фіксують наслідки

Правоохоронці фіксують наслідки влучання російського БпЛА по Харкову.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 червня 2026 року близько 13:25 збройні сили рф здійснили атаку на Немишлянський район Харкова із застосуванням, попередньо FPV-дрона.

Внаслідок удару пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

Інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости