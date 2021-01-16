Француженка потратила три года на попытки доказать, что она жива

Как сообщает The Guardian, мертвой 58-летнюю жительницу Лиона признал суд в результате ее многолетней тяжбы с бывшей подчиненной. После того как клининговая фирма Пушен потеряла большой заказ, была уволена одна из работниц. Женщина подала иск, и в 2004 году суд по трудовым спорам обязал фирму выплатить 14 тыс. евро. Поскольку в решении была указана фирма, а не сама Пушен, та никакой суммы не выплатила. В 2009 году экс-сотрудница подала еще один иск, который был отклонен.

В итоге, как полагают юристы француженки, экс-работница обратилась в суд в очередной раз с требованием взыскать компенсацию с мужа и сына Пушен, поскольку ее работодатель якобы умерла. Такой вывод бывшая подчиненная сделала, потому что не получила ответов на несколько писем. Адвокат Пушен заявил, что не мог понять, как судья признал человека мертвым на основании чьих-то слов, не потребовав никаких подтверждений.

В результате Жанну Пушен признали умершей, все ее документы стали недействительны, доступ к банковскому счету заморожен.

Как рассказала Пушен, процесс опровержения собственной смерти занял продолжительное время, поскольку простого сертификата от ее лечащего врача оказалось недостаточно. Она обвиняет бывшую подчиненную в том, что та подстроила эту юридическую коллизию с целью получить деньги от родственников Пушен. Бывшая работница настаивает, что ее работодатель сама фальсифицировала свою смерть, чтобы не платить компенсацию.

Источник: breakingmad.me

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