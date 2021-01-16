Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 124

Француженка потратила три года на попытки доказать, что она жива

Как сообщает The Guardian, мертвой 58-летнюю жительницу Лиона признал суд в результате ее многолетней тяжбы с бывшей подчиненной. После того как клининговая фирма Пушен потеряла большой заказ, была уволена одна из работниц. Женщина подала иск, и в 2004 году суд по трудовым спорам обязал фирму выплатить 14 тыс. евро. Поскольку в решении была указана фирма, а не сама Пушен, та никакой суммы не выплатила. В 2009 году экс-сотрудница подала еще один иск, который был отклонен.

В итоге, как полагают юристы француженки, экс-работница обратилась в суд в очередной раз с требованием взыскать компенсацию с мужа и сына Пушен, поскольку ее работодатель якобы умерла. Такой вывод бывшая подчиненная сделала, потому что не получила ответов на несколько писем. Адвокат Пушен заявил, что не мог понять, как судья признал человека мертвым на основании чьих-то слов, не потребовав никаких подтверждений.

В результате Жанну Пушен признали умершей, все ее документы стали недействительны, доступ к банковскому счету заморожен.

Как рассказала Пушен, процесс опровержения собственной смерти занял продолжительное время, поскольку простого сертификата от ее лечащего врача оказалось недостаточно. Она обвиняет бывшую подчиненную в том, что та подстроила эту юридическую коллизию с целью получить деньги от родственников Пушен. Бывшая работница настаивает, что ее работодатель сама фальсифицировала свою смерть, чтобы не платить компенсацию.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: суд, франция

Читайте ещё:

Рішення Європейського суду «підтверджує, що референдум у Криму був проведений в умовах окупації»
Сегодня 07:34    111
ЄСПЛ опублікував рішення щодо прийнятності справи «Україна проти Росії (щодо Криму)»
15.01.2021 06:17    143
Суд у Гаазі врахував докази волонтерів про злочини РФ на Донбасі: подробиці
14.01.2021 09:38    200
Суд пояснив, які дії громадян вважаються опором поліції
14.01.2021 08:47    250
Бывший топ-менеджер «Росатома» попался на продаже в Китай технологий ядерного оружия
13.01.2021 08:50    168
Харьковский “Коксохим” обжаловал временный запрет работы
08.01.2021 06:33    173
Харьковчане массово идут в суды с ножами и патронами
07.01.2021 08:33    711
Чиновник рыбнадзора, которого подозревают в вымогательстве взятки, взят под стражу
07.01.2021 07:25    199
Захист авторських прав на фотографію: Верховний Суд висловив позицію
06.01.2021 08:50    219
Суд у Лондоні відмовився видати США Ассанжа. Усе через стан його психіки
05.01.2021 06:54    194
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 