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Французькі гаубиці Caesar вже на передовій. Як заявив Валерій Залужний, українські артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично через 2-3 години
Характеристики Caesar:
● Може вражати супротивника на відстані 20 км та більше від лінії фронту з високою точністю. На такій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.
● Установка оснащена автоматизованою системою самоприв'язки та самонаведення на ціль.
● Має досить високу скорострільність - 5 пострілів за хвилину і високу купність стрільби.
● Може використовуватися кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються в країнах НАТО.
● Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь.
Ї@аште їх, хлопці!
Источник: https://t.me/Sharpreview/14201