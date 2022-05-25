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Французькі гаубиці Caesar вже на передовій. Як заявив Валерій Залужний, українські артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично через 2-3 години

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій. Як заявив Валерій Залужний, українські артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично через 2-3 години

Характеристики Caesar:

● Може вражати супротивника на відстані 20 км та більше від лінії фронту з високою точністю. На такій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

● Установка оснащена автоматизованою системою самоприв'язки та самонаведення на ціль.

● Має досить високу скорострільність - 5 пострілів за хвилину і високу купність стрільби.

● Може використовуватися кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються в країнах НАТО.

● Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь.

Ї@аште їх, хлопці!

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій. Як заявив Валерій Залужний, українські артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично через 2-3 години

Источник: https://t.me/Sharpreview/14201

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