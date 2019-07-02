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ФСБ готовит «захват» украинского парламента: стали известны подробности

ФСБ готовит «захват» украинского парламента: стали известны подробности

Попытка приезда в Украину одиозного российского политтехнолога и пропагандиста Игоря Шувалова, может быть связана с проведением спецоперации ФСБ по внедрению в Верховную Раду Украины нового созыва своей агентуры.

Такое предположение высказал координатор международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в статье на портале «Енигма».

«Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы узнаем, что новые лица в украинском парламенте появились благодаря старым ФСБшным кадрам», — пишет эксперт.

По его мнению, сегодня страна-агрессор активизировала все механизмы гибридной войны против Украины. Одной из главных задач, над которой трудится Кремль, реализация планов порабощения Украины посредством формирования украинской политической верхушки из лояльных к Путину политиков с помощью кремлевских политтехнологов.

Макарук напомнил, что в команде Шувалова продолжает работать над «развалом Украины» целый ряд российских пропагандистов. Это Дмитрий Куликов – эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, специальный корреспондент российской ТРК «Петербург» Леонид Муравьев, спецкор ТРК «РЕН ТВ» Мария Столярова и другие.

«Самое интересное другое. Все вышеуказанные персонажи продолжают работать на Шувалова. И связь его с администрацией Суркова и ФСБ — давно известный факт», — подытожил эксперт.

Источник: sprotyv.info

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