ФСБ пошкоджує підводні інернет-кабелі по всій Європі

Декілька підводних кабелів на півдні Франції було перерізано за одну ніч, що зробило доступ до Інтернету ненадійним у всьому світі. Інженери виправили одну непрацюючу магістраль, розслідування продовжується.

Через конфлікт в Україні висловлювалися підозри, що до пошкодження кабелів причетні російські підводні човни, але слідчі поки не знайшли жодних доказів, які б підтверджували це припущення.

У середу ввечері серйозний інцидент із підводним кабелем на півдні Франції викликав широкомасштабні проблеми із підключенням до Інтернету. О 20:30 було обірвано як мінімум три оптоволоконні кабелі, що сповільнило доступ до Інтернету для користувачів у Європі, Азії та США. Хмарні компанії швидко полагодили магістраль.

Згідно зі звітом компанії Zscaler, що займається хмарною безпекою, несподіване пошкодження кабелю призвело до втрати пакетів та збільшення затримки для веб-сайтів та програм, які використовують пошкоджені маршрути.

Компанія виявила три непрацюючі ланки: Марсель-Ліон, Марсель-Мілан та Марсель-Барселона. Zscaler вніс корективи до маршрутизації інтернет-трафіку, де це було можливо, щоб пом'якшити проблему. Однак у деяких випадках діям заважали постачальники додатків та контенту, які досі використовували розірвані посилання.

У пізнішому оновленні, опублікованому о 1:03:15 UTC, Zscaler підтвердив, що робітники виправили один із пошкоджених кабелів, що призвело до зниження втрати пакетів та зменшення затримки для веб-сайтів та інтернет-додатків. З'єднання, що залишилися (ймовірно, Марсель-Мілан і Марсель-Барселона) залишалися розірвані, згідно з результатами прямого тестування оптоволокна.

Пошукові роботи з виявлення пошкоджених ділянок підводного кабелю все ще продовжуються.

У той час як підключення до Інтернету поступово повертається до норми, розслідування продовжуються на місцевому та глобальному рівнях. Французька влада зібрала докази інциденту. У той же час непов'язане з цим пошкодження кабелю в Сполученому Королівстві викликало бурхливі чутки про те, що до інциденту можуть бути причетні невідомі російські диверсанти.

Джерело: internetua.com

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