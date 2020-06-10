ФСБ провела провокационные учения в Азовском море: что известно
ФСБ России сообщила о проведении учений в аннексированном Крыму, в ходе которых пограничники спецслужбы тренировались в ликвидации вооруженной группы в Азовском море.
Согласно сообщению «управления ФСБ России по Крыму», по легенде учения поступила информация о том, что вооруженная группа, принадлежащая к одной из запрещенных на территории России организаций, совершила захват российского рыболовецкого судна. Траулер находился на внешнем рейде порта Темрюк в акватории Азовского моря, передает Крым.Реалии.
После «безуспешных переговоров» руководством оперативного штаба принято решение о «введении режима контртеррористической операции».
Ранее в Минобороны России сообщили, что на полигонах Крыма начался лагерный сбор разведчиков подразделений армейского корпуса Черноморского флота России для проведения учений.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины сообщает о трех десятках военных учений, проведенных Минобороны России в аннексированном Крыму в апреле.
Источник: sprotyv.info