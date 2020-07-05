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ФСБ РФ запретила покидать Крым по украинским паспортам

ФСБ РФ запретила покидать Крым по украинским паспортам

Жителей оккупированного РФ полуострова Крым с двойным гражданством теперь не выпустят с полуострова по украинскому паспорту и оштрафуют. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемое «региональное погрануправление ФСБ» Крыма.

Пресс-служба ФСБ распространила заявление, в котором сообщается, что крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины и привлекут к административному штрафу.

«Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту иного государства наказывается привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ и штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей на каждого нарушителя. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы», — отметили в ведомстве оккупантов.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъясняет, что «гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается российским законодательством как гражданин России, и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту».

Исключение будет предоставлено только гражданам Республики Таджикистан.

Источник: sprotyv.info

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