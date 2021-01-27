ФСБ за год выделила более 3 млн рублей на танцевальные костюмы «для нужд обороны страны»

Федеральная служба безопасности в 2020 году выделила 3 млн 152 тысяч рублей на костюмы для танцев, подсчитало «МБХ медиа» на основе данных портала госзакупок.

Всего ведомство объявило 7 тендеров. «Сценическую обувь для танцев», «концертные танцевальные костюмы» и «сценические костюмы» для танцев заказывали служба обеспечения пограничной службы ФСБ и пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю.

Все тендеры были объявлены в закрытом режиме, поэтому неизвестно, какие именно «танцевальные костюмы» понадобились ФСБ. Такие меры служба обосновала постановлением правительства от 27 ноября 2017 г. № 1428, которое позволяет засекречивать данные о закупках, проводимых «для нужд обороны страны и безопасности государства».

Ранее «МБХ медиа» подсчитало, что в 2020 году ФСБ выделила 1,1 млрд рублей на легковые автомобили, еще 22 млн рублей служба потратила на лыжи и лыжное снаряжение.

Источник: mbk-news.appspot.com

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