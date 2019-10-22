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ФСБ заставляет провайдеров следить за проукраинскими крымчанами в соцсетях, - СБУ

ФСБ заставляет провайдеров следить за проукраинскими крымчанами в соцсетях, - СБУ

ФСБ целенаправленно преследует жителей оккупированного Крыма за проукраинскую позицию

Об этом сообщает контрразведка СБУ.

Отмечается, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Основная задача - это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова.

Предложения прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике РФ местных жителей.

"При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций", - сообщила контрразведка.

Установлено, в частности, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер главного управления СБУ в АР Крым Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.

Переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Источник: espreso.tv

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