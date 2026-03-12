Фішингова розсилка електронних листів від імені БЕБ

Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували масову розсилку фейкових електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес нібито від БЕБ.

Листи містять повідомлення про проведення документальної перевірки підприємства та вимогу надати установчі, фінансові й податкові документи.

✅ БЕБ повідомило (https://t.me/esbu_gov_ua/10514), що не видавало жодних розпоряджень щодо розсилки подібних листів та не надсилає суб'єктам господарювання електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи.

Якщо отримали такий лист — ігноруйте, не відкривайте вкладення, не завантажуйте файли. Повідомте про це Департамент кіберполіції Нацполіції України та Службу безпеки України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17417

Новости портала «Весь Харьков»