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Футболист обиделся на свистящих фанатов и попытался уйти с поля

Футболист обиделся на свистящих фанатов и попытался уйти с поля

Необычная ситуация произошла во время предсезонного матча между немецкой "Баварией" и турецким "Фенербахче".

Капитан "Фенербахче" марокканец Набиль Дирар под свист трибун "Альянс Арены" в Мюнхене шел по флангу в атаку. Но, вдруг, из-за этого самого свиста остановился и, обидившись, попытался уйти с поля.

Дирара остановили тренер и партнеры по команде.

Остается еще добавить, что "Бавария" одержала разгромную победу над "Бешикташем" - 6:1.


Агентство Телевидения Новости

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