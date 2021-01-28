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Футболисту ампутировали ногу после удара током

Футболисту ампутировали ногу после удара током

Врачи объяснили, что отказ от ампутации ноги повлёк бы угрозу жизни

23-летний мексиканский футболист Родриго Ален Куэвас, выступавший за команду «Сьервос» (Чалько) третьего дивизиона чемпионата Мексики, остался без ноги.

Куэвас рассказал в Facebook о произошедшем с ним несчастье: «Я получил удар током, он вошел мне в голову и вышел через мою левую ногу».

Также он поведал, что ни одна из больниц поначалу не приняла его, потому что они были полны пациентов с коронавирусом, но, в конце концов, футболиста госпитализировали.

Врачи поставили Куэваса перед дилеммой: ампутировать ногу, или столкнуться с тем, что развитие инфекционного процесса может привести к смерти.

После ампутации теперь уже бывший футболист сообщил: «Я принял решение - ампутировать мою левую ногу. Я получил отличный жизненный урок, что, хотя вы так сильно любите что-то, занимаетесь спортом или чем-то еще, вы никогда не должны поставить это выше своей жизни».

Агентство Телевидения Новости

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