Журналістка Лора Лумер встановила, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард видала документи російського ГРУ про біолабораторії в Україні за офіційний продукт американських спецслужб

Як Габбард використала російські матеріали

За даними Лумер, політична команда Габбард — а не аналітики розвідки — взяла офіційні документи російського уряду і наклала на них логотип ODNI, видавши за оригінальний продукт американських спецслужб. Зокрема, один зі слайдів містить внутрішній робочий матеріал американської корпорації Black & Veatch, яка співпрацювала з Агентством Міноборони США зі зменшення загроз. росія стверджує, що захопила ці документи під час вторгнення і подала їх до Ради Безпеки ООН у 2022 році як "докази" розробки біологічної зброї в Україні.

Показово, що перший слайд самого ж документа Габбард містить оцінку розвідки про те, що росія намагатиметься поширювати хибні наративи про біолабораторії США в Україні — тобто документ сам попереджає про те, що Габбард зрештою і зробила.

Лумер подає запит FOIA до ODNI щодо обставин підготовки цих матеріалів.

Що "розсекретила" Габбард

Раніше Габбард оприлюднила матеріали про нібито фінансування Сполученими Штатами понад 120 біолабораторій у більш ніж 30 країнах світу, зокрема в Україні — і назвала це "прихованою правдою". За її словами, ці дані раніше навмисно приховувалися від американців. Вона звинуватила колишнього очільника NIAID Ентоні Фаучі та команду з нацбезпеки адміністрації Байдена у брехні щодо існування лабораторій. Серед них є такі, що працюють із небезпечними збудниками, зокрема в рамках досліджень із посилення функцій патогенів. Президент Трамп ще у травні 2025 року підписав указ про припинення федерального фінансування таких досліджень.

Щодо України Габбард заявила, що американська розвідка раніше попереджала: одна з фінансованих США біолабораторій в Україні, де зберігалися небезпечні патогени, залишається вразливою через ризик захоплення або пошкодження росією. Опубліковані слайди містять карту біолабораторій на території України — із зазначенням рівня біобезпеки та типу досліджень у кожній з них.

Показово, що опублікована карта містить низку географічних помилок: Київ розміщено не на тому місці, одне з міст підписано як "Чернів" — очевидно, мається на увазі Чернівці, — а серед локацій біолабораторій фігурують окупований росією Крим та "Закарпаття", позначене як окреме місто, а не область.

Реакція МЗС

"Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї", – наголосило Міністерство закордонних справ.

Там підкреслюють, що співпраця Києва та Вашингтона в галузі біологічної безпеки була спрямована на зміцнення системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту – на цивільну діяльність.

Водночас лабораторні установи-учасники відповідних програм були діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я.

"Тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" не нова – росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні", – акцентує МЗС.

Там нагадали, що в 2022 році на вимогу рф провели офіційний консультативний процес, під час якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва. За результатами консультацій, жодного підтвердження у звинуваченнях роботи біолабораторій не виявили.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду", – резюмувало МЗС.

Реакція медіаспільноти

Заява Габбард викликала різку реакцію журналістів і дослідників дезінформації. Керівник Bellingcat Христо Грозєв написав, що опубліковані матеріали фактично підтверджують легітимність американської програми і навіть самі попереджають про ризики їх використання у російських інформаційних кампаніях — утім Габбард подала все як викриття. Показово, що за даними розслідування Bellingcat 2025 року, саму концепцію "біолабораторій" розробив гібридний підрозділ ГРУ 29155, який і залучив Габбард до її поширення.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зазначив, що Габбард використала посаду і доступ до розвідданих для поширення однієї з улюблених конспірологічних теорій росії.

Джерело: espreso.tv

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