25.05.2026 17:01
Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де саме атакують окупанти

Оперативна інформація станом на 16:00 25.05.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби армія рф 65 разів атакувала позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти тричі атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Подоли, Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку росіяни розпочинали сім боєзіткнень у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Ямполя та Озерного, дотепер тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

Більш детальна інформація за посиланням.

