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«Гарт» стримує ворожі сили на півночі Харківщини (ВІДЕО)

«Гарт» стримує ворожі сили на півночі Харківщини (ВІДЕО)

Противник продовжує намагатися прорвати оборону прикордонної бригади «Гарт» та інфільтруватись на півночі Харківщини. Аеророзвідка прикордонників постійно фіксує рух окупаційних сил на ворожій території – особового складу та транспортних засобів, в тому числі в бік державного кордону України. По виявлених позиціях, живій силі, техніці та озброєнню завдаються вогневі ураження з використанням ударних дронів, мінометів та артилерії.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Долучайтесь до команди бригади «Гарт», без ТЦК та СП. Аналітика, дрони, ІТ, звʼязок, техніка, медицина – в бригаді є вакансії саме для вас. Телефонуйте: +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864.

Джерело: dpsu.gov.ua

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