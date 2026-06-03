«Гарт» стримує ворожі сили на півночі Харківщини (ВІДЕО)

Противник продовжує намагатися прорвати оборону прикордонної бригади «Гарт» та інфільтруватись на півночі Харківщини. Аеророзвідка прикордонників постійно фіксує рух окупаційних сил на ворожій території – особового складу та транспортних засобів, в тому числі в бік державного кордону України. По виявлених позиціях, живій силі, техніці та озброєнню завдаються вогневі ураження з використанням ударних дронів, мінометів та артилерії.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

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Джерело: dpsu.gov.ua

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