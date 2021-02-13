Газель выехала встречную полосу: подробности ДТП с двумя погибшими под Чугуевом

Сегодня в 05:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский на участке между поселками Коробочкино и Граково столкнулись фуры Renault, DAF и фургон Газель.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, фуры Renault и DAF двигались от Изюма в сторону Чугуева, Газель ехала во встречном направлении.

По предварительной информации, водитель Газели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Renault, после чего в фуру врезался двигавшийся следом DAF.

47-летний водитель Газели от полученных травм скончался на месте. 39-летний водитель Renault был доставлен в Чугуевскую больницу, где от полученных травм скончался. Водитель DAF не пострадал.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины, обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости