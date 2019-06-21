Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:49
Просмотров: 70

Газовая война с РФ: Коболев заявил о российском шантаже

Газовая война с РФ: Коболев заявил о российском шантаже

Газпром собирается полностью прекратить транзит газа через украинскую ГТС и шантажировать Украину и Евросоюз газовым кризисом.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Газпром давно не скрывает своих планов на следующую зиму — они собираются полностью прекратить транзит газа по территории Украины и шантажировать нас и страны ЕС газовым кризисом», — написал он.

Также глава Нафтогаза отметил, что конечная цель российской стороны – завершение строительства Северного потока-2 и его запуск в эксплуатацию по российским, а не европейским правилам, и достижение»газовой капитуляции» Украины с целью возвращения себе украинского рынка газа.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: газ

Читайте ещё:

"Харьковгазу" не хватает почти половины сотрудников
20.06.2019 08:53    186
"Газпром" готов обсуждать заключение мирового соглашения с "Нафтогазом" - представитель монополиста
19.06.2019 07:56    116
Для харьковчан установили новую цену на газ
16.06.2019 06:21    1538
В июне "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения
15.06.2019 07:47    171
Зеркаль в Гааге: С 2014 года Россия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа
12.06.2019 06:42    229
Украина готова к газовым переговорам с Россией - Коболев назвал условие
09.06.2019 08:27    210
Гройсман ініціює створення міжвідомчої групи для перевірки встановлення цін на газ «Нафтогазом»
06.06.2019 08:43    153
5 видів санкцій: у США підготували законопроект щодо протидії будівництву Nord Stream 2
04.06.2019 10:34    172
У порту Рені розкрили деталі будівництва СПГ-терміналу
01.06.2019 11:27    206
Украина рекордными темпами заполняет подземные хранилища газа
31.05.2019 07:29    202
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 