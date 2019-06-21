Газовая война с РФ: Коболев заявил о российском шантаже

Газпром собирается полностью прекратить транзит газа через украинскую ГТС и шантажировать Украину и Евросоюз газовым кризисом.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Газпром давно не скрывает своих планов на следующую зиму — они собираются полностью прекратить транзит газа по территории Украины и шантажировать нас и страны ЕС газовым кризисом», — написал он.

Также глава Нафтогаза отметил, что конечная цель российской стороны – завершение строительства Северного потока-2 и его запуск в эксплуатацию по российским, а не европейским правилам, и достижение»газовой капитуляции» Украины с целью возвращения себе украинского рынка газа.

Источник: sprotyv.info

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