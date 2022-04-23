Газове ембарго без Німеччини та дефолт російських компаній: підсумки на економічному фронті 22 квітня

Найбільш ефективне покарання Росії за агресію проти України — це удари Заходу по найчутливішим секторам російської економіки. Тим секторам, де РФ є критично залежною від недружніх країн" і які відіграють визначальну роль у функціонуванні економіки держави-терориста.

Зокрема, найбільш залежною Росія є у фінансовій сфері, адже користується сервісами та фінансовою інфраструктурою, яка контролюються ЄС чи США. Також критично залежною від Заходу є енергетична сфера країни-агресора, адже саме країни Європи є найбільшим ринком збуту російського газу та інших енергоресурсів.

Яких ударів було завдано по "стовпам" економіки Росії 22 квітня?

Газове ембарго з великим "але"

Впродовж десятиліть дешевий російський газ став невід’ємною складовою європейської економіки. Блакитне паливо з глибин Росії постачалося численними трубопроводами до найбільших європейських економік, допомагаючи розвиватися місцевій промисловості та забезпечуючи робочими місцями тисячі людей.

Близько 40% поставок газу до Європи припадає на Росію. І позбутися від такої залежності у короткостроковій перспективі ЄС навряд чи вдасться. Зокрема через позицію найбільш залежної від газу економіки Союзу - Німеччини.

22 квітня канцлер країни Олаф Шольц повідомив, що ФРН не планує повністю відмовлятися від російського газу, адже вважає такий крок "недоцільним".

"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", — заявив він.

Природа нерішучості Німеччини у запровадженні енергетичних санкцій проти Росії має цілком прагматичний характер: без російського газу найбільша економіка Європи буде вимушена зупинити більшу частину своєї промисловості, що залишить без роботи мільйони німців.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відбудови України. Тому я зобов’язаний сказати: ми не можемо допустити цього", — додав він.

На щастя, позицію Німеччини поділяють далеко не всі європейські країни. Так, наприклад, уряд Нідерландів оголосив про плани відмовитися від споживання російського газу вже до кінця 2022 року. Разом з газом, голландці припинять купувати ще й російські нафту та вугілля.

Для того, аби остаточно стати незалежною від російських енергоресурсів уряд Нідерландів вирішив виділити 600 млн євро. Ці кошти підуть на виплати компенсацій компаніям за заповнення ключового сховища газу в Бергермеєрі напередодні наступного опалювального сезону.

Відмовляються від російського газу не лише Нідерланди. Споживання поступово скорочують й інші країни, зокрема та ж Німеччина. Через це обсяги експорту газу російським Газпромом у 2022 році можуть впасти на третину, прогнозують експерти.

На рішення відмовитися від імпорту газу з РФ впливають не лише санкції Заходу чи солідарність з Україною, але й вимоги Росії сплачувати за блакитне паливо у рублях, які Захід майже одностайно сприйняв як шантаж.

Кредитори без виплат від російських компаній

Через санкції Заходу РФ втратила доступ до своїх золотовалютних резервів, а російські банки та компаній — можливості розраховуватися за своїми боргами, користуючись західною платіжною інфраструктурою.

Одна за одною великі фінансові та промислові компанії РФ фактично стають на межу технічного дефолту та вимушені придумувати різноманітні способи уникнути фактичної неплатоспроможності.

Так, підсанкційний російський "Совкомбанк" вирішив запропонувати іноземним кредиторам, які тримають його євробонди, внутрішньо російські рублеві облігації.

Раніше банк через санкції не зміг провести розрахунки за чотирма євробондами на $1,2 млрд. Банк повідомляв, що "через санкційні обмеження не має технічної можливості використовувати міжнародну платіжну інфраструктуру для обслуговування єврооблігацій, але почне погашення відсотків після вироблення відповідного механізму".

"Технічні проблеми" з обслуговування зовнішніх боргів виникли й у "Севєрсталі" — російського промислового гіганта. При чому, 22 квітня компанія не змогла заплатити за своїм зовнішнім боргом вже вдруге, пропустивши оплату за ще одним випуском євробондів на 750 млн доларів.

Першу виплату компанія пропустила майже місяць тому — 24 березня. Після цього компанія вирішила спробувати отримати спеціальні ліцензії США, Великої Британії, Люксембургу та Ірландії, які допоможуть проводити платежі безперебійно. Однак поки безрезультатно.

З огляду на терміновість питання компанія попросила регуляторів розглянути заяви в прискореному порядку. Але відповіді на запит "Сєвєрсталь" поки що не отримала, заявили в компанії.

Період вичікування пройшов – компанії виходять з росії

З росії продовжують йти компанії, які до того лише призупиняли бізнес. Пивна компанія AB InBev продає свою частку спільного з турецькою Anadolu Efes бізнесу, видавець журналів Vogue, GQ та Glamour анулює російську франшизу, а найбільший виробник підшипників SKF закриває завод і припиняє всі операції.

Також в країні-агресорі припиняють працювати виробник гігієнічних товарів Essity (бренди Zewa, Libresse, Libero) та виробник скла Guardian Industries.

Загалом лише за один день в росії закрили 6 заводів, з ринку найближчим часом зникне 15 брендів, а більше 2300 росіян опинилися на грані звільнення.

Знайти роботу буде важко: російські портали пошуку роботи повідомляли про значне скорочення пропозицій вакансій. І навіть альтернативних джерел доходів стає все менше: наприклад, сервіс контенту (в більшості 18+) за підпискою OnlyFans перестав платити російським користувачам через неможливість провести платежі внаслідок санкцій.

Источник: epravda.com.ua

Авторы: Ярослав Вінокуров, Ярослав Железняк

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