Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 102

Газовий шантаж з боку росії триває. Але Європейська комісія має план

Газовий шантаж з боку росії триває. Але Європейська комісія має план

Щоб пом'якшити вплив імовірного припинення постачання природного газу росією на економіки країн-членів ЄС, Європейська комісія розробила план заходів, який представить 20 липня. Про це інформує Комітет ВР з питань енергетики та ЖКП.

Нині документ передбачає такі заходи: (http://www.golos.com.ua/article/362269)

● перехід на інші види палива (рекомендація для промисловості і виробників електроенергії);

● стимулювання великих споживачів газу до скорочення споживання газу;

● проведення інформаційних кампаній щодо зменшення опалення та кондиціонування, а також встановлення обов'язкових лімітів під час "кризового рівня" ситуації в енергетичній галузі.

Джерело: https://t.me/vekha/43983

Газовий шантаж з боку росії триває. Але Європейська комісія має план

Малюнок Олексія Кустовського.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: єс, газ, росія

Читайте ещё:

Bloomberg: Росія використовує українське зерно для підкупу своїх союзників
Сегодня 09:24    45
На россии во всю процветает оруэлловщина
Сегодня 09:00    84
В Україну прибули перші РСЗВ M270
Сегодня 08:34    91
У оккупантов дефицит человеческого ресурса
Сегодня 08:14    109
Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»
Сегодня 08:04    113
В результате ночного массированного обстрела по Чугуеву есть пострадавшие
Сегодня 07:53    115
Стало відомо, що обговорював Путін із Радбезом
Сегодня 07:28    180
10 хороших новин 15 липня
Сегодня 07:24    146
Бійці ЦСО "А" СБУ та військові ЗСУ збили два літаки рф на запорізькому напрямку
Сегодня 07:19    127
Оперативна інформація станом на 06.00 16.07.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:12    128
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 