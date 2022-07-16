Газовий шантаж з боку росії триває. Але Європейська комісія має план
Щоб пом'якшити вплив імовірного припинення постачання природного газу росією на економіки країн-членів ЄС, Європейська комісія розробила план заходів, який представить 20 липня. Про це інформує Комітет ВР з питань енергетики та ЖКП.
Нині документ передбачає такі заходи: (http://www.golos.com.ua/article/362269)
● перехід на інші види палива (рекомендація для промисловості і виробників електроенергії);
● стимулювання великих споживачів газу до скорочення споживання газу;
● проведення інформаційних кампаній щодо зменшення опалення та кондиціонування, а також встановлення обов'язкових лімітів під час "кризового рівня" ситуації в енергетичній галузі.
Джерело: https://t.me/vekha/43983
Малюнок Олексія Кустовського.