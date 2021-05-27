“Газовое дело”: Высший антикоррупционный суд оправдал харьковскую судью

ВАКС признал судью Хозяйственного суда Харьковской области невиновной в уголовном преступлении.

Сегодня, 26 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновной судью Хозяйственного суда Харьковской области. Женщину обвиняли по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (“злоупотребление служебным положением”). Об этом сообщили в пресс-центре ВАКС

В суде отметили, по версии стороны обвинения, судья незаконно обязала госпредприятие ПАО “Укргаздобыча” передать частному обществу природный газ. До этого, следственный судья предварительно арестовал газ “в так называемом “газовом деле” екснардепа-беглеца”.

“Судья также удовлетворила ходатайство представителя частного предприятия и уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску. Она отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ПАО “Укргаздобыча”, – добавили в пресс-центре суда.

Также уголовное производство закрыли в ч. 1 ст. 375 УК Украины (“вынесение судьей заведомо неправосудного постановления”). Напомним, что 11 июня 2020 года Конституционный Суда признал статью 375 УК Украины неконституционной.

У стороны обвинения есть 30 дней на апелляцию.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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