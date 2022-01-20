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Газовый шантаж: Газпром установил очередной антирекорд по поставке газа в Европу

Газовый шантаж: Газпром установил очередной антирекорд по поставке газа в Европу

В первой половине января экспорт газа российским «Газпромом» составил 5,4 млрд. кубометров — на 41,1% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Средний суточный объем экспорта газа российским монополистом в первой половине января, опустился до самого низкого уровня с 2015 года – 360 млн. кубометров в сутки, что на 18% меньше, чем средний показатель в прошлом месяце.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% меньше прошлогоднего уровня. К тому же, использовано уже 62,6% объема газа, закачанного в летний период.

Таким образом, по состоянию на 15 января объем активного газа в европейских хранилищах составляет всего 46,9 млрд. куб. м, что на 1,091 млрд. куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

Источник: sprotyv.info

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Темы: газ, россия

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