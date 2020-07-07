Газпром остановил поставки по газопроводу «Ямал – Европа»: названа причина

Российская компания «Газпром» останавливает поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» с 6 по 11 июля 2020 года. Согласно официальной информации, причиной является плановое техническое обслуживание газопровода. Об этом сообщается в материалах газотранспортной компании Gascade Gastransport из Германии.

Согласно данным компании, прием газа в пункте Мальнов на границе Польши и Германии был приостановлен в 7:00 по Киеву. Поставки газа будут возобновлены 11 июля в 7:00 по киевскому времени. Как поясняет компания, приостановка поставок газа связана с работами на компрессорной станции.

17 мая 2020 года истек срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Польши. Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы Польши, начала процесс бронирования мощностей газопровода Ямал — Европа, по которому осуществляются поставки российского газа в Польшу и далее в Германию, посредством аукционов.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что транзит российского газа через территорию Польши продолжится, несмотря на истечение в мае срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Польшей по трубопроводу «Ямал — Европа».

Источник: sprotyv.info

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