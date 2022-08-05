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«Газпром» предпочел сжигать газ вместо поставок в Европу

«Газпром» предпочел сжигать газ вместо поставок в Европу

● Прекратив поставки большинству европейских стран и объявив форс-мажор для оставшихся клиентов в ЕС, «Газпром» начал в промышленных масштабах сжигать излишки газа. Гигантский факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины «Северного потока».

● Сейчас «Газпром» качает по «Северному потоку» лишь 20% предельной мощности, и факел у Финского залива, который виден по ту сторону границы, горит каждый день.

● «Газпром» поставляет в Европу минимальные объемы газа за всю историю, отмечают экономисты. Но Россия зависима от Европы по газу сильнее, чем Европа от России: доля «Газпрома» на европейском рынке — лишь на 35%. Россия же продает в Европу 83% своего экспортного газа.

#путин_всех_переиграл

«Газпром» предпочел сжигать газ вместо поставок в Европу

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16113

Новости портала «Весь Харьков»

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