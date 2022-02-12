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Гібридна війна: агенти РФ поширюють фейк про «формування загонів карателів» на Заході України

Гібридна війна: агенти РФ поширюють фейк про «формування загонів карателів» на Заході України

Telegram-канал, який публікує дезінформацію про Україну, розмістив черговий фейк про нібито формування «загонів націоналістів для боротьби з сепаратизмом та дезертирством на Заході України.

Імовірною цільовою групою для «споживання» фейку є угорці та румуни, що компактно проживають у західних регіонах країни. Про це повідомляє автор Telegram-каналу SPRAVDI.

Метою дезінформації є сіяння паніки та розбрату всередині країни, ворожнечі із західними сусідами.

Гібридна війна: агенти РФ поширюють фейк про «формування загонів карателів» на Заході України

«Начальник Головного штабу УДА Сокіл для Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що

1. Українська добровольча армія наразі не має такого підрозділу як Львівській загін УДА

2. УДА не проводить мобілізаційних заходів, тим паче, шляхом публікації подібних заяв

3. Наразі ми не спостерігаємо загострення на східному фронті

4. На випадок загострення ситуації, діяльність УДА узгоджена з ГОУ ГШ ЗСУ та органами місцевого самоврядування», — написав автор Telegram-каналу SPRAVDI.

Источник: sprotyv.info

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