Где международная ярость из-за Каховки? - спрашивает The Guardian

(https://www.theguardian.com/world/2023/jun/10/impunity-is-putins-middle-name-now-he-must-pay-for-his-crimes)

Осуждение лидеров США и Европы кажется почти рутинным. Западные СМИ вежливо повторяют русскую ложь, подыгрывая кремлевской дезинформации.

Лидеры во всем мире отказываются признать, что Путин уже перешел большинство красных линий и никогда не соблюдал военные, правовые и гуманитарные нормы. Его преступный режим не только намерен подчинить соседа силой, но и разрушает основы глобальной безопасности.

Международное право регулярно сводится на нет. Международные организации беззубо огрызаются. Совбез ООН - в заложниках у Москвы и Пекина. Права человека и обязательные договоры повсеместно игнорируются. Расплачиваются за это бедные, дети, мигранты и инакомыслящие. Безнаказанность «авторитарного лидера» в путинском стиле токсична и заразительна.

Давно стало ясно, что Запад должен, наконец, подвести черту. Расплата с Россией назрела. Потому что монстр в Кремле не остановится. И надо его остановить, прежде чем он взорвет мир.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18336

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