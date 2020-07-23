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Где сегодня нет воды: адреса

Где сегодня нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 23 Августа, 51 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №10, стояк), 62-д, 66-б, 68-г (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 23.07.20 г.

А также:

Индустриальный район: 

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 23.07.20 г.

Киевский район: 

ул. Метростроителей, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 23.07.20 г., ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2), ул. Академика Проскуры, 3(подъезд) до 20:00 23.07.20 г.

Московский район: 

пр. Тракторостроителей, 160-б (стояк), ул. Маршала Батицкого, 21 до 20:00 23.07.20 г.

Новобаварский район: 

пос. Победа 2 (ч/с), пер. Коксовый (ч/с) до 20:00 23.07.20 г.

Основянский район: 

пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 23.07.20 г.

Холодногорский район: 

ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.20 г.

 

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