Где сегодня нет воды в Харькове (адреса отключений)

Сегодня, 16 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 81 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 48 к 20:00 16.02.22 г.

А также:

Московский районул. Героев Труда, 48 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №5), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №1-4) в 17:00 16.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Власенко, 24 (п. №1) в 17:00 16.02.22, ул. Некрасова (Песочин) (ч/с), ул. Катаева (ч/с), пос. Песочин (на пониженном давлении) (ч/с), пос. Песочин, ул. Надежды, 14, 15, 16-я, ул. Подлесная (Песочин), 1, первая, б, ул. Строителей (Песочин), 1, 3, ул. Гагарина (Песочин), 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, ул. Некрасова (Песочин), 11, 11-я, ул. Некрасова (Песочин), 41, ул. Молодежная (Песочин), 1, 1-я, 2, 2-я, 3, 4, 4-я, 5, ул. Молодежная (Песочин), 2-я к 10:00 17.02.22 г.; ул. Гагарина (Песочин), 5 к 20:00 17.02.22 г.

Основянский район:ул. Чугуевская, 33 (п. №4) к 20:00 16.02.22 г.

Слободской район:пр. Героев Сталинграда, 173 (стояк) до 17:00 16.02.22 г.

Холодногорский районул. Ильинская, 63 (п. №3) до 17:00 16.02.22 г.

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