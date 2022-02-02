Где сегодня в Харькове нет воды (адреса отключений)

Сегодня, 2 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Основянский район: пер. Никитинский, 5 (стояк), ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 17:00 02.02.22 г.

Новобаварский район:ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 02.02.22 г.

Слободской район:ул. Фесенковская, 16 (п. №2, стояк) до 17:00 02.02.22 г.

Холодногорский районул. Кашубы, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 02.02.22 г.

Шевченковский районул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 02.02.22 г.

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