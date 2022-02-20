Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 20 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3,6, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №6) к 20:00 20.02.22 г.

Киевский район:пер. Воробьева, 4 (п. №1) в 17:00 20.02.22 г.

Московский район:пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-я (п. №12, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4), ул. Героев Труда, 15-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 17:00 20.02.22 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №5, стояк) до 20:00 20.02.22 г.

Основянский район:ул. Азербайджанская, 38 (п. №2) до 17:00 20.02.22 г.

Холодногорский районул. Полтавский шлях, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.22 г.

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