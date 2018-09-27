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Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 27 сентября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 

ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 17 (п. №3) до 20:00 27.09.18 г.

Киевский район: 

ул. Старошишковская, 10, ул. Шишковская, 12, пер. 1-й Лесопарковский, 7, ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 27.09.18 г.; ул. Продольная, 3 (п. №3, стояк), пр. Жуковского, 9 (п. №2), ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 27.09.18 г.

Московский район: 

ул. Гарибальди, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Михайлика (Высочиненко), 7-а (п. №2) до 20:00 28.09.18 г.

Новобаварский район: 

ул. Крылова (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.09.18 г.

Слободской район: 

проезд Садовый, 12-а (стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Танкопия, 8-а (стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Холодногорский район: 

ул. Полтавский Шлях, 126 (п. №2,3) до 20:00 28.09.18 г.

Шевченковский район: 

пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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