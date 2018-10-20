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Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 20 октября, в части домов города в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:30 воды нет по  следующим адресам:

Киевский район: 

ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 20.10.18 г.

Московский район: 

ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №4, стояк) до 20:00 22.10.18 г.

Основянский район: 

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 20.10.18 г.

Слободской район: 

ул. Фонвизина, 17 (стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №2, подъезд) до 20:00 20.10.18 г.

Холодногорский район: 

ул. Залютинская (ч/с) до 04:00 21.10.18 г.

Шевченковский район: 

ул. Ахсарова, 3-в (п. №3), пр. Науки (Ленина), 24 (стояк),  ул. Отакара Яроша, 16 до 20:00 20.10.18 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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