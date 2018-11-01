Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 ноября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Метростроителей, 20, 22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, ул. Дружбы Народов, 241, пр. Академика Курчатова, 4, ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-а (стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Новобаварский район:

ул. Лютовская, 30, пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, стояк), ул. Селянская, 24 (п. №1) до 20:00 01.11.18 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №1) до 20:00 01.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Тургеневская (ч/с), пер. Криничный (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 01.11.18 г.

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