Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 45

Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 ноября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды  нет по следующим адресам:

Киевский район: 

ул. Метростроителей, 20, 22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, ул. Дружбы Народов, 241, пр. Академика Курчатова, 4, ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Московский район: 

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-а (стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Новобаварский район: 

ул. Лютовская, 30, пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, стояк), ул. Селянская, 24 (п. №1) до 20:00 01.11.18 г.

Холодногорский район: 

пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №1) до 20:00 01.11.18 г.

Шевченковский район: 

ул. Тургеневская (ч/с), пер. Криничный (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 01.11.18 г.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: вода

Читайте ещё:

Названы харьковские источники, вода в которых не соответствует нормам (СПИСОК)
Сегодня 08:31    210
Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)
31.10.2018 08:51    138
Где сегодня в Харькове нет воды
30.10.2018 08:41    164
Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)
29.10.2018 07:39    114
Где сегодня в Харькове нет воды
28.10.2018 09:49    192
Где сегодня в Харькове нет воды
27.10.2018 09:51    160
Где в Харькове сегодня нет воды
26.10.2018 09:22    125
Где сегодня в Харькове нет воды
25.10.2018 08:39    155
Где сегодня в Харькове нет воды
24.10.2018 08:43    150
Где сегодня в Харькове нет воды
23.10.2018 08:54    148
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 