Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 14 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

На данный момент воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 267 (п. №8-10), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 20:00 14.11.18 г.

Московский район:

проезд Загородный (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 до 18:00 14.11.18 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 14.11.18 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 24 до 20:00 14.11.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14.11.18 г.

Холодногорский район:

пер. Аджарский (ч/с) до 20:00 14.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 25, ул. Ахсарова, 16, 18, 20, пр. Людвига Свободы, 28, ул. Мирная, 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, ул. Бакулина, 9, 11, 12, 14, ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 14.11.18 г.; пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 15.11.18 г.

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