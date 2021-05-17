Где в этот понедельник нет воды: адреса
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Победы, 72-г (п. №3), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17.05.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 33 (п. №2, стояк) до 20:00 17.05.21 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 59/1 (п. №2) до 20:00 17.05.21 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.21 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.21 г.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3,4) до 20:00 17.05.21 г.