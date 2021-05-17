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Где в этот понедельник нет воды: адреса

Где в этот понедельник нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 72-г (п. №3), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17.05.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 33 (п. №2, стояк) до 20:00 17.05.21 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 59/1 (п. №2) до 20:00 17.05.21 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.21 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.21 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3,4) до 20:00 17.05.21 г.

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