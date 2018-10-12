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Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

Часть некоторых районов Харькова сегодня, 12 октября, временно останется без воды. 

Индустриальный район:  ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) - до 20:00;

Киевский район:  ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №3, стояк) - до 17:00., ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315 - до 20:00; 

Московский район: пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк) - до 20:00;

Новобаварский район: ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 12.10.18 г., ул. Архангельская, 5 - до 20:00;

Основянский район: пер. Руставели, 14 (п. №1) - до 20:00;

Слободской район: пр. Гагарина, 41-а (п. №1)  - до 17:00; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк), ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) - до 20:00;

Шевченковский район: ул. Сумгаитская, 9, пер. 23 Августа, 1 - до 17:00; ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк), ул. Космическая, 23 (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №6, стояк) - до 20:00.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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