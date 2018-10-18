Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

Часть районов Харькова сегодня, 18 октября, осталась без воды.

Индустриальный район: ул. Мира, 104 (п. №3, стояк) с

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 223 (п. №5, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 17:00 18.10.18 г., ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с) - до 20:00

Московский район: пр. Тракторостроителей, 108 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк) - до 20:00

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/2 (п. №3, стояк) - до 20:00

Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 13 до 17:00 18.10.18 г., пос. Победы (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Ольховский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. 1-й Райгородский (ч/с), пер. 2-й Райгородский (ч/с) - до 20:00

Основянский район: пр. Гагарина, 176 - до 20:00

Слободской район: проезд Садовый, 26 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 5 (п. №1) - до 20:00

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 75-б (п. №4), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк) - до 20:00 .

Кроме того, слабое давление будет на ул. Лозовской (ч/с) .

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