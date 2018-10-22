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Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

В ряде домов Харькова сегодня, 22 октября, временно отключено водоснабжение. 

Киевский район: пр. Жуковского, 1 (п. №6, спаренный стояк), ул. Натальи Ужвий, 112 (п. №2, стояк) до 17:00 22.10.18 г.; ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Леся Сердюка, 42 (п. №1, стояк) - до 20:00 

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-а (п. №8, стояк), ул. Светлая, 49-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.10.18 г.; ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк) - до 20:00,  23 октября

Новобаварский район: ул. Камская, 2 (п. №1, стояк) - до 20:00

Основянский район: ул. Грозненская, 36 (п. №1, стояк), пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 33 (п. №3) - до 20:00 

Слободской район: ул. Танкопия, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 21.10.18 г.; ул. Фонвизина, 17 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 21б (п. №1, спаренный стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №2) - до 20:00.

Шевченковский район: пр. Победы, 64 (п. №7, стояк) до 17:00 22.10.18 г.; ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 39 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3) - до 20:00; ул. Клочковская, 148-а (п. №1) - до 20:00, 23 октября.; пр. Науки (Ленина), 24 (стояк)  - до 20:00

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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