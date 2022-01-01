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Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 1 января, связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Сумская, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 122 к 20:00 01.01.22 г., ул. Наталии Ужвий, 88 (п. №2, стояк) до 17:00 02.01.22 г.

А также:

Московский районул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк) до 17:00 02.01.22 г.

Новобаварский районул. Конторская (Краснооктябрьская), 9, ул. Маршала Конева, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 01.01.22 г.

Холодногорский районул. Верхнеудинская (п/с) до 20:00 01.01.22 г.

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